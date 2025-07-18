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В Кашкадарье троих человек протащили по дороге — странный инцидент попал на видео

Vaib.uz (Узбекистан. 18 июля). Сегодня в социальных сетях распространились кадры, снятые очевидцами в Кашкадарьинской области, которые вызвали немало вопросов. На видео трое человек — двое мужчин и женщина — пытаются силой открыть двери автомобиля, стоящего у обочины. Через несколько секунд водитель резко трогается с места, протащив их несколько метров по земле.

Источник: Vaib.Uz

Затем группа мужчин бросается в погоню за машиной, скрывшейся с места событий. Пользователи соцсетей с удивлением комментировали видео: что это было — разборки? Похищение? Ссора на фоне шашлыка?

В Кашкадарьинском УВД прокомментировали произошедшее.

Как выяснилось, инцидент произошёл 8 июля около 14:30 у одного из кафе, расположенных в Миришкорском районе.

По данным правоохранителей, между двумя гражданами и владельцем кафе произошёл конфликт. После словесной перепалки два человека сели в Nexia-3 в качестве пассажиров, однако владелец заведения и его родственники попытались остановить машину. Несмотря на это, водитель начал движение и уехал, в результате чего и произошёл момент с «буксировкой» людей по земле.

В настоящее время по факту проводится доследственная проверка. Пользователи соцсетей уже окрестили происходящее «кашкадарьинским боевиком» и шутят, что у региона — «свой вайб» и свои методы разборок. А пока остаётся только ждать официальной информации — чем закончилась погоня, и кто оказался прав в этой странной дорожной драме.