В Кашкадарье троих человек протащили по дороге — странный инцидент попал на видео

По данным правоохранителей, между двумя гражданами и владельцем кафе произошёл конфликт. После словесной перепалки два человека сели в Nexia-3 в качестве пассажиров, однако владелец заведения и его родственники попытались остановить машину. Несмотря на это, водитель начал движение и уехал, в результате чего и произошёл момент с «буксировкой» людей по земле.