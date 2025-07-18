50 человек заразились боррелиозом после укуса клеща в Нижегородской области

Более семи тысяч клещей лабораторно исследовали в Нижегородской области, сообщает Роспотребнадзор по региону.
Три случая клещевого вирусного энцефалита и 50 случаев иксодового клещевого боррелиоза зарегистрировали в Нижегородской области. 1195 человек, в том числе 1143 ребенка получили экстренную профилактику.
Среди лабораторно исследованных 7077 клещей обнаружили 1259 положительных находок.
Специалисты напоминают нижегородцам о мерах профилактики при посещении лесов и парков, чтобы избежать укусов клещей. Перед выходом на природу необходимо надевать закрытую одежду, плотно прилегающую к телу.
Также важно избегать отдыха в высокой траве и тенистых местах — именно там чаще всего обитают клещи. Лучше выбирать сухие участки с песчаной почвой и без растительности.
Если клещ все же присосался, не нужно удалять его самостоятельно — необходимо обратиться в ближайшую поликлинику. Врач удалит клеща и при необходимости направит его на исследование. Иммуноглобулин против клещевого энцефалита рекомендуется ввести в течение 3−4 суток, особенно детям и в случае укуса на эндемичной территории.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что в Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще нападают клещи.