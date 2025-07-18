50 человек заразились боррелиозом после укуса клеща в Нижегородской области

Если клещ все же присосался, не нужно удалять его самостоятельно — необходимо обратиться в ближайшую поликлинику. Врач удалит клеща и при необходимости направит его на исследование. Иммуноглобулин против клещевого энцефалита рекомендуется ввести в течение 3−4 суток, особенно детям и в случае укуса на эндемичной территории.