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50 человек заразились боррелиозом после укуса клеща в Нижегородской области

1195 человек, в том числе 1143 ребенка получили экстренную профилактику.

Источник: Нижегородская правда

Более семи тысяч клещей лабораторно исследовали в Нижегородской области, сообщает Роспотребнадзор по региону.

Три случая клещевого вирусного энцефалита и 50 случаев иксодового клещевого боррелиоза зарегистрировали в Нижегородской области. 1195 человек, в том числе 1143 ребенка получили экстренную профилактику.

Среди лабораторно исследованных 7077 клещей обнаружили 1259 положительных находок.

Специалисты напоминают нижегородцам о мерах профилактики при посещении лесов и парков, чтобы избежать укусов клещей. Перед выходом на природу необходимо надевать закрытую одежду, плотно прилегающую к телу.

Также важно избегать отдыха в высокой траве и тенистых местах — именно там чаще всего обитают клещи. Лучше выбирать сухие участки с песчаной почвой и без растительности.

Если клещ все же присосался, не нужно удалять его самостоятельно — необходимо обратиться в ближайшую поликлинику. Врач удалит клеща и при необходимости направит его на исследование. Иммуноглобулин против клещевого энцефалита рекомендуется ввести в течение 3−4 суток, особенно детям и в случае укуса на эндемичной территории.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что в Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще нападают клещи.