Природный пожар потушили в Багаевском районе Ростовской области

Днем 17 июля сообщалось о горении 10 га. На месте происшествия тогда задействовали более 80 человек и 25 единиц техники. Также для защиты поселка Задонского от огня использовались три вертолета МЧС с водосливными устройствами. С помощью авиации на пожар сбросили 195 тонн воды. Жилые дома в итоге защитили, пострадавших не было.