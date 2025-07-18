Природный пожар потушили в Багаевском районе Ростовской области

В Багаевском районе Ростовской области потушили природный пожар, прошедший по сухой растительности и лесному массиву. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Днем 17 июля сообщалось о горении 10 га. На месте происшествия тогда задействовали более 80 человек и 25 единиц техники. Также для защиты поселка Задонского от огня использовались три вертолета МЧС с водосливными устройствами. С помощью авиации на пожар сбросили 195 тонн воды. Жилые дома в итоге защитили, пострадавших не было.
В 22 часа 17 июля горение локализовали на площади 14,3 га, в 11:09 18 июля объявили ликвидацию пожара.
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