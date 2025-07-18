В Евпатории после происшествия закрыты 10 аттракционов

Инцидент в Евпатории произошел в четверг вечером — 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе. На место происшествия прибыли специалисты «Крым-Спас». При помощи ручного механизма они опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься людям. Следком и прокуратура начали проверки по фактам происшествия.