В Евпатории после происшествия закрыты 10 аттракционов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля — РИА Новости Крым. В евпаторийском парке, где накануне на высоте остановился аттракцион с людьми, закрыли еще девять объектов. Об этом сообщил главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.
«По результату выезда прекращена эксплуатация 10-ти аттракционов, не имеющих обязательной государственной регистрации», — написал он в своем Telegram-канале.
Под ограничения попали «Супер Нова», на котором ранее и застряли люди, «Касатка», «Цепочная карусель», «Батут механизированный», «Батутная арена», «Батут механизированный», «Башня свободного падения» и другие.
Инцидент в Евпатории произошел в четверг вечером — 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе. На место происшествия прибыли специалисты «Крым-Спас». При помощи ручного механизма они опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься людям. Следком и прокуратура начали проверки по фактам происшествия.