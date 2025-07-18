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Житель Крыма украл сумку с 450 тыс. рублей в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи раскрыли кражу сумку с деньгами и документами.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Сочи у жительницы Краснодарского края украли сумку, в которой лежали документы и большая сумма денег — около 450 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Женщина прилетела в Сочи и, выйдя из аэропорта, обнаружила пропажу. К счастью, транспортные полицейские по горячим следам нашли и задержали подозреваемого прямо на территории воздушной гавани. Оказалось, что вор — 47-летний мужчина, приехавший в Сочи из Крыма.

Теперь крымчанину придется отвечать перед законом. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о краже, и пока что он будет находиться под арестом. Украденную сумку с деньгами вернули владелице, а полиция продолжает разбираться в этом деле.