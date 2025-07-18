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ФСБ поймала двух жителей Казани за хищение 19,5 млн рублей

Утверждается, что эти деньги предназначались в качестве аванса за ремонт в предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники управления ФСБ по Татарстану раскрыли мошенническую схему хищения бюджетных денег в особо крупном размере. Фигурантами уголовного дела о мошенничестве стали два жителя Казани.

Силовики установили, что учредитель ООО «ИСК “Станко Эксперт” и его компаньон заключили контракты на выполнения ремонта с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В рамках этих соглашений были получены авансы на сумму более 19,5 миллионов рублей. Эти деньги фигуранты уголовного дела просто забрали себе.

«Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются», — рассказали о ходе следствия в пресс-службе управления ФСБ по Татарстану.