ФСБ поймала двух жителей Казани за хищение 19,5 млн рублей

Силовики установили, что учредитель ООО «ИСК “Станко Эксперт” и его компаньон заключили контракты на выполнения ремонта с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В рамках этих соглашений были получены авансы на сумму более 19,5 миллионов рублей. Эти деньги фигуранты уголовного дела просто забрали себе.