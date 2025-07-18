Детский сад в Перми заплатит 30 тысяч рублей за травму девочки на прогулке

Инцидент с девочкой произошёл в Мотовилихинском районе краевой столицы. Несовершеннолетняя воспитанница находилась на прогулке на территории одного из дошкольных учреждений. В один момент ребёнок получил травму. Как выяснила прокуратура, причиной стали условия пребывания детей, которые не были в полной мере безопасны.