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Детский сад в Перми заплатит 30 тысяч рублей за травму девочки на прогулке

Происшествие случилось в Мотовилихинском районе.

Источник: Аргументы и факты

Детсад в Перми заплатит 30 тысяч рублей за травму воспитанницы, которую она получила во время прогулки, сообщает краевая прокуратура.

Инцидент с девочкой произошёл в Мотовилихинском районе краевой столицы. Несовершеннолетняя воспитанница находилась на прогулке на территории одного из дошкольных учреждений. В один момент ребёнок получил травму. Как выяснила прокуратура, причиной стали условия пребывания детей, которые не были в полной мере безопасны.

Законный представитель девочки обратился за помощью в надзорный орган Мотовилихи. После проверки прокурор вышел в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации с детского сада.

«Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу пострадавшего ребенка 30 тыс. рублей. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение», — заключили в прокуратуре Пермского края.