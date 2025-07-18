Детский сад в Перми заплатит 30 тысяч рублей за травму девочки на прогулке

Детсад в Перми заплатит 30 тысяч рублей за травму воспитанницы, которую она получила во время прогулки, сообщает краевая прокуратура.
Инцидент с девочкой произошёл в Мотовилихинском районе краевой столицы. Несовершеннолетняя воспитанница находилась на прогулке на территории одного из дошкольных учреждений. В один момент ребёнок получил травму. Как выяснила прокуратура, причиной стали условия пребывания детей, которые не были в полной мере безопасны.
Законный представитель девочки обратился за помощью в надзорный орган Мотовилихи. После проверки прокурор вышел в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации с детского сада.
«Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу пострадавшего ребенка 30 тыс. рублей. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение», — заключили в прокуратуре Пермского края.