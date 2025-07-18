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Сотни людей эвакуировали из уфимского торгового центра из-за внезапного сигнала тревоги

В Уфе из-за пожарной тревоги из ТЦ «Семья» эвакуировали 650 человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 18 июля, в Уфе прошла эвакуация торгового центра «Семья». Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Сотрудники ведомства выехали к комплексу по сообщению о сработке в здании автоматической пожарной сигнализации. Специалисты обследовали помещения и эвакуировали граждан.

Согласно предварительным данным, в фудкорте произошло короткое замыкание светильника. Известно, что он не загорелся и не оплавился.

— О пострадавших информации не поступало. На месте работает дознаватель МЧС России. Из здания эвакуировались около 650 человек, — сообщает экстренная служба.

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