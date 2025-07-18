Сотни людей эвакуировали из уфимского торгового центра из-за внезапного сигнала тревоги

Сегодня днем, 18 июля, в Уфе прошла эвакуация торгового центра «Семья». Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Сотрудники ведомства выехали к комплексу по сообщению о сработке в здании автоматической пожарной сигнализации. Специалисты обследовали помещения и эвакуировали граждан.
Согласно предварительным данным, в фудкорте произошло короткое замыкание светильника. Известно, что он не загорелся и не оплавился.
— О пострадавших информации не поступало. На месте работает дознаватель МЧС России. Из здания эвакуировались около 650 человек, — сообщает экстренная служба.
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