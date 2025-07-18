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Российский миллиардер Сергей Мацоцкий арестован по делу о крупной взятке

В Москве арестован Сергей Мацоцкий, бывший сооснователь IT-гиганта IBS и один российских миллиардеров, по обвинению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Москве арестован IT-миллиардер и сооснователь крупной компании IBS Сергей Мацоцкий. Он стал фигурантом уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В 2020 году Сергей Мацоцкий покинул IBS и основал собственную компанию «ГС-Инвест». Она специализируется на разработке софта и системной интеграции. Состояние Мацоцкого оценивается в 14,5 миллиарда рублей. Он также был членом совета директоров «Вымпелкома».

В списке крупнейших IT-миллиардеров России Сергей Мацоцкий занимал 18-е место.