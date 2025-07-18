Российский миллиардер Сергей Мацоцкий арестован по делу о крупной взятке

По информации канала, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В 2020 году Сергей Мацоцкий покинул IBS и основал собственную компанию «ГС-Инвест». Она специализируется на разработке софта и системной интеграции. Состояние Мацоцкого оценивается в 14,5 миллиарда рублей. Он также был членом совета директоров «Вымпелкома».