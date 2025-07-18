В Крыму двух сотрудников ДПС отправили в колонию за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Суд в Симферополе приговорил двух руководителей специализированного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Крыма к лишению свободы за взятку от водителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в феврале прошлого года в районе одной из АЗС в Симферополе подсудимые потребовали мзду от водителя за отказ проводить освидетельствование на состояние опьянения и не привлечение к ответственности.
При получении взятки работников ГАИ задержали с поличным сотрудники УФСБ и Министерства внутренних дел.
«Суд признал подсудимых виновными в предъявленном обвинении и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 8 и 10 лет соответственно», — говорится в сообщении.
Ранее в суд направили уголовное дело в отношении экс-главы администрации Красноперекопска по обвинению в получении взятки в размере 1,5 млн рублей. Также перед судом предстанет его бывший заместитель, занимавшийся посредничеством в получении данной взятки.