В Самаре произошло ДТП с ВАЗ-2105 и большегрузом «Газель» 18 июля

Сегодня в 09:39 на повороте к селу Узюково на трассе Узюково—Тольятти произошло столкновение легкового ВАЗ-2105 и гружёной «ГАЗели» со строительными материалами.
На место сразу выехали пожарные из ПСЧ № 146, сотрудники ГИБДД и скорая помощь. В результате аварии пострадал один человек — его госпитализировали.
Спасатели обесточили автомобили и очистили дорогу от разлившегося топлива. Полиция сейчас выясняет обстоятельства ДТП.
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