Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре произошло ДТП с ВАЗ-2105 и большегрузом «Газель» 18 июля

Сегодня в 09:39 на повороте к селу Узюково на трассе Узюково—Тольятти произошло столкновение легкового ВАЗ-2105 и гружёной «ГАЗели» со строительными материалами.

Сегодня в 09:39 на повороте к селу Узюково на трассе Узюково—Тольятти произошло столкновение легкового ВАЗ-2105 и гружёной «ГАЗели» со строительными материалами.

На место сразу выехали пожарные из ПСЧ № 146, сотрудники ГИБДД и скорая помощь. В результате аварии пострадал один человек — его госпитализировали.

Спасатели обесточили автомобили и очистили дорогу от разлившегося топлива. Полиция сейчас выясняет обстоятельства ДТП.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.