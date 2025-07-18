Уроженца Центральной Азии поймали с наркотиками в башкирском лесу

Задержан 53-летний уроженец одной из республик Центральной Азии, проживающий в Пермском крае и ранее судимый за мошенничество. Мужчина прибыл в Гафурийский район, где изъял из тайника в лесу около села Ивановка более четырех килограмм наркотиков.