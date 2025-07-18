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Уроженца Центральной Азии поймали с наркотиками в башкирском лесу

В Башкирии с наркотиками задержали уроженца Центральной Азии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пресекли деятельность преступника, планировавшего сбыт партии наркотиков. Об этом рассказала пресс-служба ФСБ республики.

Задержан 53-летний уроженец одной из республик Центральной Азии, проживающий в Пермском крае и ранее судимый за мошенничество. Мужчина прибыл в Гафурийский район, где изъял из тайника в лесу около села Ивановка более четырех килограмм наркотиков.

Преступник действовал по указанию сообщника, связь с которым поддерживал через мессенджер. Наркотики он планировал перевезти в Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) и разместить в другом тайнике для дальнейшего сбыта. Однако сотрудники ФСБ задержали его с поличным.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере», сейчас он арестован.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и выявление иных преступлений, совершенных злоумышленником, — сообщает ФСБ.

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