Заместитель мэра Семилук сбил на пешеходном переходе 7-летнего ребенка

По информации полиции, машина двигалась со стороны улицы Рязанцева в направлении 25 лет Октября. В это время мальчик вместе с мамой переходил дорогу. Женщина перешла дорогу первой, а затем позвала ребенка к себе. При этом припаркованный автомобиль, предположительно, перекрыл обзор для проезжающих по участку автомобилистов.