Заместитель мэра Семилук сбил на пешеходном переходе 7-летнего ребенка

По данным источника 36ON, за рулем иномарки в момент аварии находился 54-летний заместитель главы города Геннадий Чуркин. Авария произошло утром во вторник, 15 июля, на улице Ленина.
По информации полиции, машина двигалась со стороны улицы Рязанцева в направлении 25 лет Октября. В это время мальчик вместе с мамой переходил дорогу. Женщина перешла дорогу первой, а затем позвала ребенка к себе. При этом припаркованный автомобиль, предположительно, перекрыл обзор для проезжающих по участку автомобилистов.
В итоге водитель иномарки не успел затормозить перед ребенком, который резко выскочил на проезжую часть.
«После ДТП ребенка оперативно доставили в больницу для осмотра, и вскоре отпустили домой, зафиксировав легкие травмы (ушибы, ссадины)», — прокомментировали ситуацию в местной администрации, добавив, что в случившемся сейчас разбираются правоохранительные органы.
Геннадий Чуркин уже заявил, что готов оказать любую необходимую поддержку пострадавшему и его семье, если это потребуется. Пока что претензий со стороны родителей мальчика не поступало.