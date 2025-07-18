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Жительнице Челябинской области, заказавшей убийство дочери, продлили арест

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июл — РИА Новости. Жительнице Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для совершения убийства 12-летней дочери, продлили арест до 21 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.

Источник: © РИА Новости

Как сообщало СУСК, 16 апреля обвиняемая во дворе дома № 8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района уговаривала и пыталась подкупить знакомого для убийства по найму 12-летней дочери — он должен был утопить ее в речке из-за конфликтных отношений. Мужчина после этого обратился в правоохранительные органы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Обвиняемой в подстрекательстве к совершению убийства своей дочери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля.

«Продлили (арест) на 1 месяц — до 21 августа», — сказала собеседница агентства.