Начальник службы ВМФ России предстанет перед судом Петербурга за взятки

По версии следствия, в 2022—2025 годах Лопатиев, контролируя исполнение оборонных контрактов на 400 млн рублей, получил взятки в особо крупном размере от руководителей компаний-подрядчиков: АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор». Взамен он обеспечивал покровительство при приемке технических устройств для нужд Минобороны.