Начальник службы ВМФ России предстанет перед судом Петербурга за взятки

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ России Олега Лопатиева. Материалы направлены в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.
По версии следствия, в 2022—2025 годах Лопатиев, контролируя исполнение оборонных контрактов на 400 млн рублей, получил взятки в особо крупном размере от руководителей компаний-подрядчиков: АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор». Взамен он обеспечивал покровительство при приемке технических устройств для нужд Минобороны.
— Для обеспечения возможного штрафа и гражданского иска следователи наложили арест на имущество и счета обвиняемого на сумму свыше 37 млн рублей. Лопатиеву вменяют три эпизода получения взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ), что предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, — сообщил ТАСС.