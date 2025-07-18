Грузовик сбил 14-летнюю девочку в Крымском районе

По данным ГИБДД, авария произошла вечером 17 июля на трассе «Краснодар — Верхнебаканский». 44-летний водитель грузовика Volvo не пропустил девочку, которая переходила дорогу по «зебре» без светофора. Столкновение попало на запись видеорегистратора.