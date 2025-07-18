Медведь загрыз алабая на участке в селе под Красноярском (видео)

Всё произошло в прошлые выходные, рассказали жители журналистам издания sibnovosti.ru.
По их словам, зверь ходит по участкам и придомовым территориям по меньшей мере месяц. Впервые его увидели в районе станции Рябинино, а сейчас, по сообщениям очевидцам, он ушел к СНТ «Снежница» и село Арейское.
«Ходим опасаемся, побольше шумим, чтобы не подходил. Всем настрого запретили остатки еды выкидывать, чтобы животных не приманивать. Надеемся на соседей охотников», — рассказал один из дачников.
В СНТ «Космея» отметили, что власти и полиция уже ищут хищника. Жителей просят не ходить в лес в ближайшее время.