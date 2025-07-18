Сварщик предстанет перед судом за пожар в стерлитамакском торговом центре

В башкирском городе Стерлитамаке предстанет перед судом сварщик, чьи действия привели к крупному пожару в торговом комплексе «Центральный рынок». Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, в октябре прошлого года мужчина проводил электросварочные работы на территории торгового центра. В результате его халатности расплавленные частицы металла попали на товары в одном из павильонов, что привело к мгновенному возгоранию. Огонь быстро распространился на соседние помещения, причинив значительный ущерб.
Четырем предпринимателям — владельцам магазинов — нанесен материальный ущерб на сумму свыше 1,2 миллиона рублей.
На сварщика завели уголовное дело по статье «Уничтожение чужого имущества в крупном размере по неосторожности», вину он не признал. В качестве обеспечительной меры его имущество стоимостью более 1,1 миллиона рублей арестовали. Материалы дела переданы в мировой суд Стерлитамака для рассмотрения по существу.
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