Сварщик предстанет перед судом за пожар в стерлитамакском торговом центре

По данным надзорного ведомства, в октябре прошлого года мужчина проводил электросварочные работы на территории торгового центра. В результате его халатности расплавленные частицы металла попали на товары в одном из павильонов, что привело к мгновенному возгоранию. Огонь быстро распространился на соседние помещения, причинив значительный ущерб.