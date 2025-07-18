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В Башкирии похолодает до −1 градуса

Жителей Башкирии предупредили о заморозках до −1 градуса.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о возможном похолодании в ночь на 19 июля. В северных и горных районах региона температура может опуститься до −1°C, при этом возможно подмерзание почвы.

По прогнозам синоптиков, день будет проходить при переменной облачности. Ветер северный, слабый, 2−7 м/с. Ночные температуры составят +6…+11°C, днем воздух прогреется до +20…+25°C.

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