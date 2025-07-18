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Экс-дипломат Сакен Мамаш приговорен к 6 годам лишения свободы

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор в отношении бывшего дипломата Сакена Мамаша, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: t.me/yyedilov

Руководствуясь статьями 387−390, 393, 395−398, 401−402 Уголовно-процессуального кодекса, суд приговорил Мамаш Сакена Ташкинбайулы признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1, части 2, статьи 110 Уголовного кодекса РК и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы спедней безопасности.

озвучил приговор судья Артур Абдыханов

На основании статьи 49 Уголовного кодекса Сакен Мамаш лишен дипломатического ранга — советника 1 класса.

Судебный процесс по делу экс-дипломата Сакена Мамаша начался 10 июня в Астане. Судебное разбирательство проходило в закрытом формате.

Ранее суд отказал в домашнем аресте подсудимого.

Напомним, в мае 2024 года бывшая супруга Сакена Мамаша Карина Госман заявила, что на протяжении 10 лет она подвергалась физическому и сексуальному насилию. После этого Сакен Мамаш был отстранен от службы.

28 июня этого же года суд рассмотрел дело в отношении Сакена Мамаша по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью.

Постановлением суда он был признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

В апреле 2025 года бывшего дипломата арестовали в Астане.

В мае 2025 года дело Сакена Мамаша поступило в суд столицы.