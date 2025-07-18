СК: белорус из мести за вызов ГАИ сжег Volkswagen, также бросив в него табуретку

Следователи установили, что поджог был совершен из мести из-за давней неприязни. В 2021-м автовладелец сообщил в ГАИ, что знакомый ездит пьяным за рулем, и того лишили водительских прав. В конце апреля 2025-го мужчина, сидя в своей машине за рулем, выпивал, а в замке был ключ зажигания, и сосед снова вмешался. Он забрал ключи от авто и отдал их его родственникам.