СК: белорус из мести за вызов ГАИ сжег Volkswagen, также бросив в него табуретку

В Барановичском районе мужчина из мести поджог «Фольксваген» также бросив в него табуретку. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.
Инцидент произошел вечером 12 мая в агрогородке Мир, когда на одной из улиц загорелся легковой «Фольксваген», принадлежащий 38-летнему местному жителю. Пожар увидела супруга мужчины и стала тушить авто вместе с соседями.
Сразу же правоохранители установили и задержали поджигателя, которым оказался 40-летний житель Барановичей. При себе у мужчины был коробок спичек, а сам он был пьяным. Медосвидетельствование показало 2,4 промилле в его крови.
Следователи установили, что поджог был совершен из мести из-за давней неприязни. В 2021-м автовладелец сообщил в ГАИ, что знакомый ездит пьяным за рулем, и того лишили водительских прав. В конце апреля 2025-го мужчина, сидя в своей машине за рулем, выпивал, а в замке был ключ зажигания, и сосед снова вмешался. Он забрал ключи от авто и отдал их его родственникам.
Затем 9 мая потерпевший заявил в милицию, что фигурант опасно ездит на микроавтобусе «Мерседес» и авто забрали на штрафстоянку, а водителя привлекли к ответственности.
Обвиняемый свою вину признал. Он сказал, что перед тем, как сжечь машину «неприятеля» он пешком пришел из Барановичей в агрогородок. По пути увидел табуретку, которую швырнул в легковушку, а потом еще облил ее бензином и бросил спичку.
До суда он возместил причиненный ущерб. Следователи наложили арест на его имущество на 20 тысяч белорусских рублей. Ему инкриминируют умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом (ч.2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси).
До суда он заключен пол стражу.
Тем временем минчанин украл из магазина и перепродал 24 упаковки кофе, чтобы купить себе деликатесов.