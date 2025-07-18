Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гродно подросток упал с электросамоката и получил тяжелые травмы

18 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Юный житель Гродно упал с электросамоката и госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Источник: УВД Гродненского облисполкома

Серьезными последствиями обернулась поездка на электросамокате для 17-летнего гродненца. Вечером 17 июля молодой человек передвигался по улице Центральной. Проезжая через «лежачий полицейский» на скорости, он не справился с управлением и упал. Подросток ударился об асфальт, получив телесные повреждения. Прохожие вызвали скорую помощь. После осмотра его госпитализировали в нейрохирургическое отделение БСМП с многочисленными травмами, в том числе открытой черепно-мозговой и ушибом головного мозга средней степени.

О происшествии медики сообщили в милицию. Сотрудники Октябрьского РУВД Гродно проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Правоохранители призывают родителей строго контролировать использование детьми средств персональной мобильности. Следует позаботиться о специальной экипировке (защитный шлем, наколенники, нарукавники и т. д.). Не стоит двигаться со скоростью более 25 км/ч, так как это существенно увеличивает риск аварийных ситуаций.

В большинстве случаев причиной происшествий с СПМ становятся несоблюдение правил дорожного движения, мер безопасности и недостаточные навыки владельцев электросамокатов.