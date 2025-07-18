В Гродно подросток упал с электросамоката и получил тяжелые травмы

Серьезными последствиями обернулась поездка на электросамокате для 17-летнего гродненца. Вечером 17 июля молодой человек передвигался по улице Центральной. Проезжая через «лежачий полицейский» на скорости, он не справился с управлением и упал. Подросток ударился об асфальт, получив телесные повреждения. Прохожие вызвали скорую помощь. После осмотра его госпитализировали в нейрохирургическое отделение БСМП с многочисленными травмами, в том числе открытой черепно-мозговой и ушибом головного мозга средней степени.
О происшествии медики сообщили в милицию. Сотрудники Октябрьского РУВД Гродно проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Правоохранители призывают родителей строго контролировать использование детьми средств персональной мобильности. Следует позаботиться о специальной экипировке (защитный шлем, наколенники, нарукавники
В большинстве случаев причиной происшествий с СПМ становятся несоблюдение правил дорожного движения, мер безопасности и недостаточные навыки владельцев электросамокатов.