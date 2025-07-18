В Гродно подросток упал с электросамоката и получил тяжелые травмы

Серьезными последствиями обернулась поездка на электросамокате для 17-летнего гродненца. Вечером 17 июля молодой человек передвигался по улице Центральной. Проезжая через «лежачий полицейский» на скорости, он не справился с управлением и упал. Подросток ударился об асфальт, получив телесные повреждения. Прохожие вызвали скорую помощь. После осмотра его госпитализировали в нейрохирургическое отделение БСМП с многочисленными травмами, в том числе открытой черепно-мозговой и ушибом головного мозга средней степени.