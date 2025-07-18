В Самаре разбираются с массовым отравлением собак в приюте для животных

Инцидент произошел 16 июля. Со слов представителей «ФлагманВета», в 4:00 (MSK+1) Владимир Шумилин незаконно проник на территорию приюта, выпустил собак из вольеров, накормил их тухлым мясом с опарышами и спровоцировал агрессию среди животных. Волонтеры отмечают, что большинство собак в приюте содержатся пожизненно из-за их агрессивного поведения.