Защита обжаловала арест сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

В начале июля спецназ задержал главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински у ТЦ «Баку Плаза» в Екатеринбурге, когда он, вместе с сыном, хотел припарковать автомобиль. Господин Шыхлински был задержан и допрошен в Следственном комитете в качестве свидетеля по уголовному делу этнической группировки, члены которой обвинялись в убийствах и покушениях. После этого, сообщалось, что он был отпущен.