Легковушка сбила 13-летнего велосипедиста в Минске

По предварительной информации, сегодня около 11.30 49-летняя водитель автомобиля Renault, двигаясь по ул. Кальварийской, при повороте направо на ул. Ольшевского не предоставила преимущество и совершила наезд на подростка. Он пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на велосипеде не спешившись. 13-летний велосипедист доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.