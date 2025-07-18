Легковушка сбила 13-летнего велосипедиста в Минске

По предварительной информации, сегодня около 11.30 49-летняя водитель автомобиля Renault, двигаясь по ул. Кальварийской, при повороте направо на ул. Ольшевского не предоставила преимущество и совершила наезд на подростка. Он пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на велосипеде не спешившись. 13-летний велосипедист доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.
Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, и уступить дорогу велосипедистам. При подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода.
Столичная Госавтоинспекция призывает родителей проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение своих детей. Ежедневно напоминайте юным пешеходам о безопасном поведении на дорогах и, что не менее важно, во дворах.
Не достигнувшим 14-летнего возраста детям запрещается без сопровождения совершеннолетнего лица двигаться на велосипеде по дороге, а также пересекать ее не спешиваясь.