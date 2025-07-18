Пострадавшая в ДТП замглавы Чебоксарского округа скончалась в больнице

Начальник юридического отдела погибла на месте ДТП вместе с водителем, а замглавы администрации получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Сегодня, спустя три дня после аварии, 42-летняя женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание. Состояние еще двух пострадавших в аварии — водителя Audi и его 7‑летнего пассажира — на данный момент неизвестны.