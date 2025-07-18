Пострадавшая в ДТП замглавы Чебоксарского округа скончалась в больнице

Смертельное ДТП в Воротынском округе унесло жизни двух людей, а еще одна пассажирка скончалась в больнице после госпитализации. Об этом сообщает Гострудинспекция Нижегородской области.
Напомним, что 15 июля на трассе М‑7 в Воротынском округе произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Geely Atlas, следовавший из Нижнего Новгорода в сторону Казани, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Audi.
Оказалось, что в автомобиле Geely, под управлением водителя МКУ «ЦХО Чебоксарского муниципального округа», находились заместитель главы администрации Чебоксарского муниципального округа и начальник юридического отдела того же управления. Они возвращались из командировки.
Начальник юридического отдела погибла на месте ДТП вместе с водителем, а замглавы администрации получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Сегодня, спустя три дня после аварии, 42-летняя женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание. Состояние еще двух пострадавших в аварии — водителя Audi и его 7‑летнего пассажира — на данный момент неизвестны.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что четыре человека погибли после съезда легковушки в реку Пьяна в Пильнинском округе.