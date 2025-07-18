Самарский 62-летний рыбопромышленник оштрафован на 1,5 млн рублей за взятки

В Самаре 62-летнего руководителя рыбодобывающего предприятия оштрафовали на 1,5 млн рублей за коммерческий подкуп. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Суд установил, что в 2023—2024 годах предприниматель брал деньги у четырёх рыбаков — всего 275 тысяч рублей. Взамен он помогал им устраиваться на работу и получать разрешения на вылов рыбы через Росрыболовство. Однако после оформления документов мужчина не контролировал их деятельность. Рыбаки самостоятельно решали, сколько вылавливать и как распоряжаться уловом, что угрожало сохранности биоресурсов региона.
Помимо штрафа, суд запретил предпринимателю три года работать в рыбной отрасли. Все полученные им деньги конфисковали в пользу государства. Дело рассматривалось при участии прокуратуры Куйбышевской железной дороги.
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