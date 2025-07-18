Самарский 62-летний рыбопромышленник оштрафован на 1,5 млн рублей за взятки

Суд установил, что в 2023—2024 годах предприниматель брал деньги у четырёх рыбаков — всего 275 тысяч рублей. Взамен он помогал им устраиваться на работу и получать разрешения на вылов рыбы через Росрыболовство. Однако после оформления документов мужчина не контролировал их деятельность. Рыбаки самостоятельно решали, сколько вылавливать и как распоряжаться уловом, что угрожало сохранности биоресурсов региона.