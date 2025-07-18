Экс-телеведущую из Казани заочно приговорили к 8 годам колонии

Прокуратура Москвы сообщила, что журналистке также запретили администрировать сайты в течение четырех лет. Курбангалеева*, окончившая журналистику в КГУ и работавшая на ГТРК «Татарстан», покинула Россию в марте 2022 года. В июне 2024 года ее включили в реестр террористов и экстремистов, а затем признали иностранным агентом.