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Экс-телеведущую из Казани заочно приговорили к 8 годам колонии

Курбангалеева*, окончившая журналистику в КГУ и работавшая на ГТРК «Татарстан», покинула Россию в марте 2022 года.

Московский суд заочно осудил бывшую ведущую программы «Вести» на «Россия-1» Фариду Курбангалееву* по обвинению в оправдании терроризма и распространении ложной информации о российской армии.

Прокуратура Москвы сообщила, что журналистке также запретили администрировать сайты в течение четырех лет. Курбангалеева*, окончившая журналистику в КГУ и работавшая на ГТРК «Татарстан», покинула Россию в марте 2022 года. В июне 2024 года ее включили в реестр террористов и экстремистов, а затем признали иностранным агентом.

В июле 2023 года в Чехии скончался муж журналистки — документалист Денис Красильников, известный фильмом «Война непрощенных» о татарах в составе легиона «Идель-Урал». Суд прошел в отсутствие Курбангалеевой*, которая объявлена в международный розыск.

*Признана Минюстом РФ СМИ-иноагентом.