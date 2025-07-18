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Автомобиль сгорел на парковке близ жилого дома в Астане

В Астане в районе Байконыр по ул. Брусиловского вблизи жилого дома произошло загорание легкового автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается.

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