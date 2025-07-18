Автомобиль сгорел на парковке близ жилого дома в Астане

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается.
МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности!
В Астане в районе Байконыр по ул. Брусиловского вблизи жилого дома произошло загорание легкового автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается.
МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности!