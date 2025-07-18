Житель Красноярского края спустя 24 года признался в убийстве должника

Выяснилось, что фигурант совершил преступление, когда ему было 16 лет. К нему обратилась знакомая, попросившая помочь вернуть деньги, которые задолжал сосед. Юноша и женщина отправились к должнику. Сосед долг возвращать не хотел, тогда подросток избил его. От травм мужчина скончался.