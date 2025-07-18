Житель Красноярского края спустя 24 года признался в убийстве должника

В Лесосибирске раскрыли убийство, совершенное 24 года назад. Об этом рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Фигурантом дела стал 41-летний житель Лесосибирска. Следователи установили, что в июне 2001 года он забил до смерти 52-летнего должника своей знакомой.
Выяснилось, что фигурант совершил преступление, когда ему было 16 лет. К нему обратилась знакомая, попросившая помочь вернуть деньги, которые задолжал сосед. Юноша и женщина отправились к должнику. Сосед долг возвращать не хотел, тогда подросток избил его. От травм мужчина скончался.
Обвиняемый сознался. Ему грозит срок по ч. 4 ст. 111 УК РФ.