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Мину времен войны нашли на берегу реки в Геленджике

Взрывотехники уничтожили мину времен войны, найденную в Геленджике.

Источник: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли на берегу реки в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Боеприпас обнаружили туристы. Отдыхающие нашли мину у реки Пшада недалеко от Геленджика. О предмете, похожем на боеприпас, они сообщили в экстренные службы.

«Прибывшая на место группа разминирования Росгвардии установила, что это минометная мина времен Великой Отечественной войны калибра 82 мм», — сообщили в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю.

Найденный боеприпас вывезли в карьер и уничтожили.