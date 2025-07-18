Мину времен войны нашли на берегу реки в Геленджике

Минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли на берегу реки в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Боеприпас обнаружили туристы. Отдыхающие нашли мину у реки Пшада недалеко от Геленджика. О предмете, похожем на боеприпас, они сообщили в экстренные службы.
«Прибывшая на место группа разминирования Росгвардии установила, что это минометная мина времен Великой Отечественной войны калибра 82 мм», — сообщили в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю.
Найденный боеприпас вывезли в карьер и уничтожили.