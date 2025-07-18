Чем был знаменит погибший экстремал Феликс Баумгартнер

Феликс Баумгартнер начал заниматься парашютным спортом в 16 лет, позже оттачивая мастерство на армейских соревнованиях.
В 1988 году Баумгартнер начал сотрудничество с компанией Red Bull, став со временем ее самым узнаваемым спортсменом. Имя Баумгартнера стало широко известно всему миру благодаря проекту Red Bull Stratos. 14 октября 2012 года он совершил исторический прыжок из стратосферы с высоты 39 069 метров. В ходе свободного падения Феликс развил скорость 1357,6 км/ч (Мах 1.25), став первым человеком, преодолевшим скорость звука без механического аппарата.
Этот выдающийся полет не только установил мировые рекорды, но и предоставил ценные научные данные, которые были использованы, в проекте NASA по аварийному спасению из космоса.
Как однажды отметил сам Баумгартнер, «Иногда нужно подняться очень высоко, чтобы понять, насколько ты мал».
В 1990-х годах Феликс Баумгартнер понял, что достиг предела в традиционном парашютном спорте, и занялся BASE-прыжками, одной из самых экстремальных и опасных дисциплин. Он установил 14 мировых рекордов, прыгая с различных сооружений и природных объектов по всему миру, включая знаменитые башни Петронас в Куала-Лумпуре, статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, самый высокий мост в мире Мийо и небоскреб Тайбэй 101. За свою исключительную смелость он получил прозвища Сорвиголова (Daredevil) и Бесстрашный Феликс (Fearless Felix).
При этом сам Феликс всегда подчеркивал: «Я сорвиголова, а не сумасшедший», добавляя: «Страх иногда полезен. Он сохраняет тебе жизнь».
Среди его многочисленных уникальных достижений также числится первый в мире перелет через Ла-Манш с использованием карбонового крыла (2003 год) и полет рядом с самолетом. За свою карьеру Баумгартнер был удостоен множества престижных наград, включая Laureus World Action Sportsman of the Year (2013), Bambi Millennium (2012), Mankind Award (2013) и других, а журнал Flying Magazine включил его в список «51 героев авиации», где он был самым молодым из списка.
После завершения активной карьеры экстремального спортсмена Феликс Баумгартнер реализовал свою давнюю мечту, став пилотом коммерческого вертолета. Он выполнял как экстремальные, так и благотворительные полеты, а также проходил квалификацию на вертолетчика-спасателя.
«Я очень дисциплинированный человек. Я всегда слежу за тем, чтобы быть хорошо подготовленным ко всему, что я делаю,» — говорил о себе Баумгартнер.
Он был видным сторонником некоммерческого фонда Wings For Life, занимающегося исследованиями травм спинного мозга, и разрабатывал собственный гуманитарный проект FLY 4 LIFE. Помимо неба, его страстью были автогонки, и он участвовал в таких известных соревнованиях, как гонка «24 часа Нюрбургринга».
Легендарный австрийский парашютист и бейсджампер Феликс Баумгартнер погиб 17 июля в Италии в результате несчастного случая. Как сообщал телеканал RT со ссылкой на австрийское издание Kurier, трагедия произошла во время полета на параплане. По данным издания, Баумгартнер потерял управление моторным парапланом из-за внезапного недомогания и упал в бассейн отеля. Отмечается, что спортсмен скончался мгновенно.