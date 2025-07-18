Чем был знаменит погибший экстремал Феликс Баумгартнер

Среди его многочисленных уникальных достижений также числится первый в мире перелет через Ла-Манш с использованием карбонового крыла (2003 год) и полет рядом с самолетом. За свою карьеру Баумгартнер был удостоен множества престижных наград, включая Laureus World Action Sportsman of the Year (2013), Bambi Millennium (2012), Mankind Award (2013) и других, а журнал Flying Magazine включил его в список «51 героев авиации», где он был самым молодым из списка.