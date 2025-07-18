В Волгодонске ликвидируют последствия разрушительного вечернего шторма

Несмотря на кратковременность, ливень с градом и шквалистый ветер успели повалить деревья, оборвать провода и нарушить электроснабжение.
Первые вызовы в «Службу-112» поступили в 18:15. Сильнее всего пострадали Юго-Западный район и Красный Яр.
«Деревья заблокировали дороги, упали на тротуары, заборы и провода, повредили несколько автомобилей. Такие случаи отмечены в переулках Павлова и Кирова, на улицах Пионерской, М. Горького, Морской, Степной. Также на улице Степной ветер опрокинул остановочный комплекс прямо на проезжую часть», — написал Дмитрий Вельможко в своем телеграм-канале.
В Красном Яре, на ул. Степной, а также в садовых некоммерческих товариществах «Рассвет» и «Волгодонской садовод» повреждения ЛЭП оставили без света более 6000 потребителей. В тот же день электроснабжение восстановили.
По информации администрации муниципалитета, над ликвидацией последствий шторма до поздней ночи работали четыре аварийные бригады ВМЭС, спасатели ГОЧС, а также сотрудники ДCиГХ. К работам привлекли 10 единиц спецтехники, включая три автовышки.
Сейчас город восстанавливается после стихийного бедствия.