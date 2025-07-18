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В Волгодонске ликвидируют последствия разрушительного вечернего шторма

Ростовская область, 18 июля 2025. DON24.RU. Мощный шторм обрушился на Волгодонск вчера вечером, 17 июля, и нанес значительный ущерб инфраструктуре города. Об этом сообщил врио главы города Дмитрий Вельможко.

Источник: Don24.ru

Несмотря на кратковременность, ливень с градом и шквалистый ветер успели повалить деревья, оборвать провода и нарушить электроснабжение.

Первые вызовы в «Службу-112» поступили в 18:15. Сильнее всего пострадали Юго-Западный район и Красный Яр.

«Деревья заблокировали дороги, упали на тротуары, заборы и провода, повредили несколько автомобилей. Такие случаи отмечены в переулках Павлова и Кирова, на улицах Пионерской, М. Горького, Морской, Степной. Также на улице Степной ветер опрокинул остановочный комплекс прямо на проезжую часть», — написал Дмитрий Вельможко в своем телеграм-канале.

В Красном Яре, на ул. Степной, а также в садовых некоммерческих товариществах «Рассвет» и «Волгодонской садовод» повреждения ЛЭП оставили без света более 6000 потребителей. В тот же день электроснабжение восстановили.

По информации администрации муниципалитета, над ликвидацией последствий шторма до поздней ночи работали четыре аварийные бригады ВМЭС, спасатели ГОЧС, а также сотрудники ДCиГХ. К работам привлекли 10 единиц спецтехники, включая три автовышки.

Сейчас город восстанавливается после стихийного бедствия.