В Волгодонске ликвидируют последствия разрушительного вечернего шторма

«Деревья заблокировали дороги, упали на тротуары, заборы и провода, повредили несколько автомобилей. Такие случаи отмечены в переулках Павлова и Кирова, на улицах Пионерской, М. Горького, Морской, Степной. Также на улице Степной ветер опрокинул остановочный комплекс прямо на проезжую часть», — написал Дмитрий Вельможко в своем телеграм-канале.