Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Керчи мужчина отправится в колонию за убийство знакомого

Суд вынес приговор жителю Керчи, признанному виновным в убийстве знакомого.

Мужчина приговорен к 7,5 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Установлено, что осужденный, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со знакомым из-за оскорблений. В ходе ссоры он нанес пострадавшему множественные удары деревянным табуретом, а также ножевые ранения по голове и телу. От полученных травм, включая переломы черепа с повреждением головного мозга, потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и полностью признал свою вину.

Приговор пока не вступил в законную силу.