В Керчи мужчина отправится в колонию за убийство знакомого

Установлено, что осужденный, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со знакомым из-за оскорблений. В ходе ссоры он нанес пострадавшему множественные удары деревянным табуретом, а также ножевые ранения по голове и телу. От полученных травм, включая переломы черепа с повреждением головного мозга, потерпевший скончался на месте.