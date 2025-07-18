«Приора» и грузовик MAN столкнулись в Самарской области утром 18 июля

Авария произошла в пятницу в Сызранском районе губернии. Помощь медиков никому не потребовалась, сообщили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
В ведомстве уточнили: на 5-м километре дороги «Урал» — Старая Рачейка — Смолькино столкнулись две машины: «Приора» и грузовик марки MAN. Никто не пострадал.
На участке ДТП работали специалисты 47-го пожарно-спасательного отряда, полицейские и медики. Первые отключили аккумуляторы авто.
А в Ставропольском районе губернии пенсионер на «пятерке» влетел в грузовую «Газель». Потребовалась госпитализация.
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