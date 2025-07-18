Двух лжеполицейских заключили под стражу за похищение мужчины в Мурино

По данным следствия, 13 июля двое мужчин подошли к Hyundai Solaris, припаркованному в Мурино. Они представились полицейскими, вытащили из машины 38-летнего водителя, ранили его ножом и увезли на Mercedes GL500. Позже выяснилось, что нападение связано с ревностью.