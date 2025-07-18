Двух лжеполицейских заключили под стражу за похищение мужчины в Мурино

Похитителей из Мурино, которые напали на мужчину с ножом и похитили, отправили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ленобласти.
По данным следствия, 13 июля двое мужчин подошли к Hyundai Solaris, припаркованному в Мурино. Они представились полицейскими, вытащили из машины 38-летнего водителя, ранили его ножом и увезли на Mercedes GL500. Позже выяснилось, что нападение связано с ревностью.
— Одного из похитителей — 47-летнего мужчину — задержали в первый день. Позднее был найден и второй участник — 21-летний житель Волховского района. Оба переданы следствию и арестованы, — напомнили в пресс-службе Следкома.
Возбуждено уголовное дело по статье о похищении, совершенном группой лиц с применением насилия, опасного для жизни. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.