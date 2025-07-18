Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержан гражданин Молдовы, который нанес смертельный удар в лицо соотечественнику в Италии: 39-летний Владимир вступился за сына, в результате драки впал в кому, из которой уже не вышел

39-летний Владимир Раду из Молдовы скончался в больнице Местре, Италия.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время итальянские правоохранительные органы проводят расследование случившегося, подозреваемый арестован.

История произошла жуткая: 23 июня скончался 39-летний Владимир Раду из Молдовы в больнице Местре, Италия, после двух дней комы.

Он получил смертельный удар кулаком в лицо во время ссоры, произошедшей вечером 21 июня на парковке дискотеки.

Конфликт начался с банального спора между 14-летним сыном Раду и 24-летним нападавшим, также гражданином Молдовы. Владимир Раду вмешался, чтобы защитить своего сына, что привело к эскалации конфликта.

По словам агрессора, он ударил Раду после того, как тот схватил его за шею. От удара Раду упал без сознания, получив тяжелое кровоизлияние в мозг.

Ударивший попытался реанимировать пострадавшего, но затем скрылся из Италии, пересекая границу со Словенией.

10 июля был задержан подозреваемый. Его задержали в аэропорту Венеции при возвращении из страны, не входящей в Шенгенскую зону, после того как прокурор выдал ордер на его арест.

Источник: t.me/nemdnews.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Зачем Молдове депутаты, которые только и умеет играть на скрипках, говорить и бороться на ковре: Выпустят из тюрем опасных преступников или по незнанию еще какой закон примут — и поставят под угрозу жизни людей.

По словам Гросу, депутаты не обязаны писать законы — этим пусть занимается «бюрократия» (далее…).

В «Поезд боли» в центре Кишинева приказом загнали солдат Национальной армии: Неохваченными остались детсады — дошколят тоже можно группами отправить в теплушки.

Солдатиков мотострелковой бригады «Штефан чел Маре» привезли к «поезду боли», установленному на главной столичной площади (далее…).

Центр Кишинева будет наглухо перекрыт три дня: Рассказываем, на какие улицы лучше не соваться на автомобиле.

Мэрия заранее приносит извинения жителям пешеходной улицы и прилегающих улиц за шум, громкую музыку, загруженность района и временные транспортные ограничения (далее…).