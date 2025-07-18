Задержан гражданин Молдовы, который нанес смертельный удар в лицо соотечественнику в Италии: 39-летний Владимир вступился за сына, в результате драки впал в кому, из которой уже не вышел

В настоящее время итальянские правоохранительные органы проводят расследование случившегося, подозреваемый арестован.
История произошла жуткая: 23 июня скончался 39-летний Владимир Раду из Молдовы в больнице Местре, Италия, после двух дней комы.
Он получил смертельный удар кулаком в лицо во время ссоры, произошедшей вечером 21 июня на парковке дискотеки.
Конфликт начался с банального спора между 14-летним сыном Раду и 24-летним нападавшим, также гражданином Молдовы. Владимир Раду вмешался, чтобы защитить своего сына, что привело к эскалации конфликта.
По словам агрессора, он ударил Раду после того, как тот схватил его за шею. От удара Раду упал без сознания, получив тяжелое кровоизлияние в мозг.
Ударивший попытался реанимировать пострадавшего, но затем скрылся из Италии, пересекая границу со Словенией.
10 июля был задержан подозреваемый. Его задержали в аэропорту Венеции при возвращении из страны, не входящей в Шенгенскую зону, после того как прокурор выдал ордер на его арест.
Источник: t.me/nemdnews.
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