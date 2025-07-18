В Новосибирской области зафиксирована массовая гибель пчел

Об этом сообщили специалисты управления ветеринарии.
Масштаб бедствия поражает: за неделю в нескольких селах погибли тысячи насекомых. По словам владельцев пасек, причиной трагедии могло стать использование химикатов на близлежащих сельхозугодьях.
Специалисты ветеринарной службы выделяют несколько возможных причин массовой гибели:
- Применение пестицидов в сельском хозяйстве
- Загрязнение водных источников
- Несанкционированное использование химикатов рядом с пасеками.
Особое внимание уделяется воздействию неоникотиноидов — группы пестицидов, широко применяемых для защиты сельхозкультур, но крайне опасных для пчел.
Для выяснения причин трагедии уже отобраны образцы погибших пчел, запущены токсикологические исследования и изучаются все возможные факторы воздействия.
Местные пчеловоды беспокоятся сложившейся ситуацией, так как массовая гибель пчел может нанести урон их хозяйствам, нарушить экологическое равновесие и повлиять на процесс опыления растений в регионе.
По результатам расследования удастся установить точную причину гибели насекомых, разработать меры профилактики подобных случаев, что позволит создать систему защиты пчеловодческих хозяйств.