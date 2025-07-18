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В Новосибирской области зафиксирована массовая гибель пчел

В Усть-Таркском районе Новосибирской области — зафиксирована массовая гибель пчел, что создает угрозу местному пчеловодству и экологическому балансу региона.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили специалисты управления ветеринарии.

Масштаб бедствия поражает: за неделю в нескольких селах погибли тысячи насекомых. По словам владельцев пасек, причиной трагедии могло стать использование химикатов на близлежащих сельхозугодьях.

Специалисты ветеринарной службы выделяют несколько возможных причин массовой гибели:

  • Применение пестицидов в сельском хозяйстве
  • Загрязнение водных источников
  • Несанкционированное использование химикатов рядом с пасеками.

Особое внимание уделяется воздействию неоникотиноидов — группы пестицидов, широко применяемых для защиты сельхозкультур, но крайне опасных для пчел.

Для выяснения причин трагедии уже отобраны образцы погибших пчел, запущены токсикологические исследования и изучаются все возможные факторы воздействия.

Местные пчеловоды беспокоятся сложившейся ситуацией, так как массовая гибель пчел может нанести урон их хозяйствам, нарушить экологическое равновесие и повлиять на процесс опыления растений в регионе.

По результатам расследования удастся установить точную причину гибели насекомых, разработать меры профилактики подобных случаев, что позволит создать систему защиты пчеловодческих хозяйств.