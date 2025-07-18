В Башкирии слесарь сорвался с высоты

В Башкирии завершили расследование тяжелого несчастного случая на производстве. Республиканская Гострудинспекция выявила на Буздякском элеваторе серьезные нарушения техники безопасности. Напомним, 63-летний слесарь получил тяжелые травмы, упав с трехметровой высоты во время ремонтных работ.
ЧП произошло 4 марта, когда двое рабочих выполняли ремонт силосного корпуса. Пострадавший находился на лестнице, которая внезапно соскользнула, что привело к падению.
Специалисты гострудинспекции установили, что к несчастному случаю привел целый комплекс нарушений. Руководство предприятия не обеспечило должный контроль за проведением высотных работ, не позаботилось о страховочных системах и не провело обязательный инструктаж по технике безопасности для сотрудников.
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