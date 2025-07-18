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Тольяттинца лишили свободы на 2 года за нападение на росгвардейца

Это случилось в Автозаводском районе города. Горожанин проведет время в исправительной колонии строго режима.

Это случилось в Автозаводском районе города. Горожанин проведет время в исправительной колонии строго режима, рассказали в областном Следкоме.

22 апреля нынешнего года росгвардейцы при патрулировании улиц Автограда заметили пьяного мужчину. Позже ему предложили местному пройти в отдел. Там планировали составить административный протокол.

Но тольяттинец отказался и начал ругаться матом. Далее ударил ногой одного из правоохранителей. Затем на него завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Суд отправил злоумышленника на 2 года в исправительную колонию строго режима. А до этого в Самарской области экс-полицейского лишили свободы за взятку и нападение на коллег.

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