Акмолинка сломала сыну палец лопатой

Во время конфликта, находясь в огороде, женщина схватилась за лопату и, пытаясь припугнуть сына, замахнулась. Подросток выставил руку, чтобы защититься, в результате чего получил удар по пальцам. Экспертиза установила у него рану и закрытый перелом фаланги пальца с незначительным смещением.