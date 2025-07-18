Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки

В Иркутской области за прошедшие сутки 17 июля удалось потушить четыре лесных пожара на общей площади 100,5 гектаров. Огонь вспыхнул в Катангском районе (два пожара), а также в Братском и Нижнеудинском районах (по одному пожару). Об этом КП-Иркутск рассказали власти Приангарья.
— В их тушении было задействовано 122 сотрудника лесопожарных формирований, восемь спецмашин и три вертолета Ми-8. Авиамониторинг вели два самолета Ан-2 и легкомоторный самолет. Общее время налета — 31 час 30 минут, — рассказывают в правительстве.
По состоянию на утро 18 июля в регионе продолжалась борьба с шестью лесными пожарами на площади 602 гектара. Три пожара находились в Катангском районе, два — в Нижнеудинском и один — в Усть-Удинском районах. В ликвидации пожаров участвовали более 360 сотрудников пожарных формирований и свыше 10 спецмашин.