Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки

По состоянию на утро 18 июля в регионе продолжалась борьба с шестью лесными пожарами на площади 602 гектара. Три пожара находились в Катангском районе, два — в Нижнеудинском и один — в Усть-Удинском районах. В ликвидации пожаров участвовали более 360 сотрудников пожарных формирований и свыше 10 спецмашин.