В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали молодых людей за кражу

Ночью, выполняя обход Автозаводского района в Тольятти, росгвардейцы получили информацию от диспетчера о хищении в одном из магазинов известной торговой сети. Злоумышленники похитили тележку, наполненную продуктами питания и спиртными напитками, и скрылись.
Осматривая окрестности в поисках вероятных путей отступления преступников, сотрудники патруля обратили внимание на два предмета прямоугольной формы, напоминающие упакованный сыр. Они были обнаружены возле одного из домов на Южном шоссе.
Предположительно, эти вещи выпали из тележки, которую воры затаскивали в подъезд.
При осмотре подъезда, на лестничной клетке сотрудники Росгвардии встретили девушку. В ходе беседы с ней выяснилось, что на первом этаже, за общей дверью тамбура, укрываются ее приятели. Как оказалось, эти люди имели отношение к совершённому преступлению.
Росгвардейцы задержали группу молодых людей вместе с тележкой, полной продуктов. Общая стоимость похищенного составила около 50 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.