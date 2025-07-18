В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали молодых людей за кражу

При осмотре подъезда, на лестничной клетке сотрудники Росгвардии встретили девушку. В ходе беседы с ней выяснилось, что на первом этаже, за общей дверью тамбура, укрываются ее приятели. Как оказалось, эти люди имели отношение к совершённому преступлению.