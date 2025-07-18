В районе СНТ в Батайске вспыхнул пожар

В Батайске, в районе СНТ «Лесная поляна», разгорелось пламя. Очевидцы сообщили, что столб плотного черного дыма заметили вблизи железнодорожного переезда, после этого вызвали пожарных.
Ситуацию уже подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. По данным ведомства, на площади в 20 кв. метров загорелся мусор. Количество сил и средств, задействованных в тушении, не уточнили.
Напоминаем, в жару жителей Дона просят быть осторожными с огнем. Нельзя разводить костры, выжигать сухую растительность, стихийно выбрасывать стеклянную тару и плохо затушенные сигареты.
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