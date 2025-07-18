В Нижегородской области завели дело после гибели людей в утонувшей машине

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после гибели четырех человек в съехавшем в реку автомобиле в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее МЧС региона сообщило, что в четверг вечером в Пильнинском районе в результате съезда легкового автомобиля УАЗ в реку Пьяна 4 человека погибли, еще один человек пострадал.
«По предварительным данным, что мужчина, управляя автомобилем УАЗ, двигаясь по грунтовой дороге, совершил съезд в реку. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое пассажиров и водитель легкового автомобиля. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении регионального СУСК.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителя следственного управления региона.