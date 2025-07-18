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В Башкирии стартовали массовые проверки на дорогах

В Башкирии усиливают контроль на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни сотрудники ГАИ проведут масштабные рейды по всей Башкирии. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. Особое внимание уделят выявлению пьяных водителей, несовершеннолетних за рулем и тех, кто управляет незарегистрированным транспортом.

В пятницу и выходные на дорогах Башкирии появится больше нарядов ДПС. Первые проверки уже сегодня пройдут в Баймакском районе, а завтра эстафету примет Уфа.

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