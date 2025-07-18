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Лишенный прав водитель ВАЗа погиб в ДТП под Новосибирском

Все детали дорожно-транспортного происшествия, включая скоростной режим и возможные нарушения правил, устанавливаются в ходе предварительного расследования.

31-летний мужчина, у которого ранее было аннулировано водительское удостоверение за нарушение правил дорожного движения, предусмотренное статьей 264 УК РФ, находился за рулем автомобиля «ВАЗ 2104». Он совершил столкновение на высокой скорости с грузовым автомобилем Volvo.

Эта трагедия произошла вечером 17 июля на пятом километре автодороги, соединяющей Новосибирск и Криводановку. Авария произошла примерно в 23:20, в тот момент, когда водитель Volvo, родившийся в 1966 году, выполнял поворот налево в сторону микрорайона Благое.

В результате сильного удара от легкового автомобиля практически ничего не осталось, кроме колес. Водителя извлекли из сильно поврежденной машины и передали бригаде скорой помощи, однако он скончался от полученных травм по дороге в больницу. Водитель грузовика не получил никаких повреждений.

В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что все детали дорожно-транспортного происшествия, включая скоростной режим и возможные нарушения правил, устанавливаются в ходе предварительного расследования. На момент столкновения «ВАЗ» двигался в направлении от Новосибирска, а грузовик выполнял маневр поворота, что могло привести к аварии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.