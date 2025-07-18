Лишенный прав водитель ВАЗа погиб в ДТП под Новосибирском

В результате сильного удара от легкового автомобиля практически ничего не осталось, кроме колес. Водителя извлекли из сильно поврежденной машины и передали бригаде скорой помощи, однако он скончался от полученных травм по дороге в больницу. Водитель грузовика не получил никаких повреждений.