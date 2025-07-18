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В Петербурге мужчина выпал с девятого этажа отделения хирургии

Пострадавший скончался на месте.

Источник: РИА "Новости"

Во Фрунзенском районе Петербурга утром 18 июля в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе трагически погиб пациент. Примерно в 8:00 39-летний мужчина выпал из окна девятого этажа хирургического отделения, куда до этого его госпитализировали с переломом руки.

По предварительным данным, о которых сообщили в тг-канале Mash на Мойке инцидент произошел на глазах медперсонала. Врачи немедленно рассказали о случившемся в экстренные службы, но спасти пациента не удалось.

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства инцидента устанавливаются.