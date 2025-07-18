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Стали известны подробности ДТП с фурой в кювете под Миассом

У большегруза разорвалось колесо.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Стали известны подробности ДТП с грузовиком КАМАЗ на трассе М-5 в направлении Миасса. Оказалось, что фура съехала в кювет после разрыва колеса, сообщили корреспонденту chel.aif.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

Авария произошла сегодня, 13 июля, рядом с Нижним Атляном на 1767 километре трассы М-5 Урал. Очевидцы поделились видео. По предварительным данным, у КАМАЗа разорвалось левое колесо, после чего фура съехала с дороги в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водителя госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.