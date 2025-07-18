Стали известны подробности ДТП с фурой в кювете под Миассом

Авария произошла сегодня, 13 июля, рядом с Нижним Атляном на 1767 километре трассы М-5 Урал. Очевидцы поделились видео. По предварительным данным, у КАМАЗа разорвалось левое колесо, после чего фура съехала с дороги в кювет и опрокинулась.