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Шокирующие детали убийства учительницы ее сыном в Кишиневе: Ссора переросла в агрессию

Стали известны новые подробности преступления — учительница начальных классов, предположительно, была хладнокровно убита собственным сыном.

Источник: Комсомольская правда

Появились новые подробности преступления, совершенного прошлой ночью, 17 июля 2025, когда учительница начальных классов, предположительно, была хладнокровно убита собственным сыном.

По данным UNIMEDIA, молодой человек вернулся домой около 4 утра после вечеринки. Между ним и материю вспыхнул конфликт, который быстро перерос в агрессию.

В какой-то момент парень ударил мать ножом.

После преступления молодой человек написал о содеянном друзьям, и они сообщили в полицию.

Увидев, что к квартире приближаются сотрудники правоохранительных органов, он выбросился из окна. Он выжил после падения, но получил множественные травмы и сейчас находится в больнице.

48-летняя женщина, хладнокровно убитая собственным сыном, была учительницей начальных классов. По данным UNIMEDIA, она работала в столичном учебном заведении IPLT «Mihail Kogălniceanu».

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