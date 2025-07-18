Шокирующие детали убийства учительницы ее сыном в Кишиневе: Ссора переросла в агрессию

Появились новые подробности преступления, совершенного прошлой ночью, 17 июля 2025, когда учительница начальных классов, предположительно, была хладнокровно убита собственным сыном.
По данным UNIMEDIA, молодой человек вернулся домой около 4 утра после вечеринки. Между ним и материю вспыхнул конфликт, который быстро перерос в агрессию.
В какой-то момент парень ударил мать ножом.
После преступления молодой человек написал о содеянном друзьям, и они сообщили в полицию.
Увидев, что к квартире приближаются сотрудники правоохранительных органов, он выбросился из окна. Он выжил после падения, но получил множественные травмы и сейчас находится в больнице.
48-летняя женщина, хладнокровно убитая собственным сыном, была учительницей начальных классов. По данным UNIMEDIA, она работала в столичном учебном заведении IPLT «Mihail Kogălniceanu».
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